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"الخمسين" تبدأ حملة "طرق الأبواب" للحشد للاستفتاء.. و"النور" يكثف جهوده بالمحافظات

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"الخمسين" تبدأ حملة "طرق الأبواب" للحشد للاستفتاء.. و"النور" يكثف جهوده بالمحافظات "الخمسين" تبدأ حملة "طرق الأبواب" للحشد للاستفتاء.. و"النور" يكثف جهوده بالمحافظات
تيار المستقبل وحركات ثورية يشكلون لجانا لمتابعة ومراقبة عملية التصويت

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد كامل وسعيد حجازي الإثنين 06-01-2014 16:47

بدأ أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور حملة "طرق الأبواب" من مسقط رأسهم فى محافظات ، لحشد المواطنين على المشاركة فى استفتاء الدستور المقرر 14 و15 الشهر الجارى والتصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية.

ويعقد الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة مؤتمرا جماهيريا فى المنصورة نهاية الأسبوع الجاري، لتوزيع نسخ مجانية من الدستور الجديد على المواطنين، كما يشارك محمد عبدالعزيز ومحمود بدر، ممثلا حركة تمرد فى الخمسين، فى عدد من الندوات الجماهيرية لحشد المواطنين للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء.

وكثف تيار المستقبل وعدد من الحركات الثورية جولاتهم بالمحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لضمان الالتزام بخارطة الطريق، وتجوب حملة "طرق الأبواب" الآن الصعيد وجنوب الوادى بالاتفاق مع مؤسسة الرئاسة لتوزيع نسخ من الدستور الجديد.

وقال عمرو درويش المنسق العام لتيار المستقبل إنه جرى الاتفاق مع عدد من شباب لجنة الخمسين بينهم أحمد عيد ومها أبوبكر ويسرى معروف، وحركة تمرد وائتلاف الجبهة الوطنية وتكتل القوى الثورية وائتلاف الأزهر، على تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وإبلاغ المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أية تجاوزات أو انتهاكات.

فى سياق متصل، عقد حزب النور مؤتمرًا حاشدًا في البحيرة، أمس الأول، لتأييد التعديلات، والرد على الشبهات بشأنها، ووزع عددا كبيرًا من نسخ الدستور. ونظمت أمانة الدقهلية، وقفة في شارع البحر، جرى خلالها توزيع مئات النسخ من مسودة التعديلات والمطويات لرد الشبهات عن التعديلات. وفي الفيوم، نظم الحزب فعاليات، بميدان طامية لحشد الأهالي الذين أطلقوا الألعاب النارية، تشجيعًا لأفراد الحملة.

ونشر موقع "أنا السلفي" الموقع الرسمي للدعوة، تصريحات لجمال سعد حاتم، رئيس تحرير مجلة التوحيد التابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية، يؤيد فيها الدستور، قائلاً: "الدستور لن يخلو من العيوب لكن نقاط التوافق فيه أكثر من نقاط الاختلاف".

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