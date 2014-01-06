الإخوان يحتشدون أمام محكمة مرسي غدا.. وأعضاؤها يحاصرون منزل قاضي "وادي النطرون"

"دفاع المعزول" يهددون: الضباط سيدفعون ثمن التضييق علينا.. و"مرسى مش أحسن من اللي ماتوا"

كتب : هانى الوزيرى وعمرو حامد محمود شعبان بيومي ولطفي سالمان الإثنين 06-01-2014 16:50

يحشد تنظيم الإخوان، قواعده غدا، للتظاهر أمام مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، بأكاديمية الشرطة.

ودعا ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، التابع للتنظيم الإرهابي، للتصعيد، قائلا فى بيان، اليوم "لتتواصل أيام الغضب، ولنحتشد بقوة غدا".

وهددت حركة "أبطال ضد الانقلاب"، التابعة للتنظيم، بأنها ستقطع يد كل من يفكر فى الاعتداء عليهم، داعية الإخوان إلى ما أسمته بـ"أسبوع الخلاص"، وإعلان النفير العام منذ 17 إلى 25 يناير، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ووزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون، ومجلس الوزراء وقصرى الاتحادية والقبة، وسفارات أمريكا وإسرائيل والدول العربية الداعمة للنظام الحالى، وإعلان العصيان المدنى، قبل الزحف إلى التحرير فى 25 يناير.

وتواصلت أمانة شباب حزب الحرية والعدالة، مع أعضاء "الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل"، وحركة حرية من أجل العدالة، لتنسيق مواقفهم السياسية الفترة المقبلة، فيما كلف التنظيم طلابه بالتنسيق مع الحركات الثورية داخل جامعتى القاهرة وحلوان خلال أيام الاستفتاء لتدشين مرحلة جديدة من الصدام مع الدولة.

وحرّض عمرو فراج، مدير شبكة رصد، التابعة للتنظيم الإرهابى، والهارب فى تركيا، ضد محمد دحلان، القيادى بحركة فتح الفلسطينية، ومحمد بن زايد، ولى عهد إمارة أبوظبى بالإمارات، وطالب بقتلهما.

وحاصر الإخوان، أمس الأول، منزل المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات في قضية هروب المعزول من وادي النطرون. وردد المتظاهرون هتافات معادية للقضاء والشرطة والعسكر، وأشعلوا الشماريخ أمام المنزل، وأحرقوا فى طريقهم إحدى سيارات الشرطة.

من جانبه، قال محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وعضو هيئة الدفاع عن المعزول، إن "مرسى" يرفض توكيل محامين للدفاع عنه، مضيفا: "مرسي لا يعترف بالمحاكمة، وليس هناك فائدة من الدفاع إذا كان الحكم معروفا مقدما. مرسي مش أحسن من اللي ماتوا أو اتسجنوا".

وتابع: "لن نريح الضباط، سنجعلهم يعيشون كابوسا بالغ الصعوبة، ولترى الحكومة نتيجة إقرار التنظيم جماعة إرهابية".