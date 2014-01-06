أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الإخوان يحتشدون أمام محكمة مرسي غدا.. وأعضاؤها يحاصرون منزل قاضي "وادي النطرون"

Google+ Print
الإخوان يحتشدون أمام محكمة مرسي غدا.. وأعضاؤها يحاصرون منزل قاضي "وادي النطرون" الإخوان يحتشدون أمام محكمة مرسي غدا.. وأعضاؤها يحاصرون منزل قاضي "وادي النطرون"
"دفاع المعزول" يهددون: الضباط سيدفعون ثمن التضييق علينا.. و"مرسى مش أحسن من اللي ماتوا"

كتب : هانى الوزيرى وعمرو حامد محمود شعبان بيومي ولطفي سالمان الإثنين 06-01-2014 16:50

يحشد تنظيم الإخوان، قواعده غدا، للتظاهر أمام مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، بأكاديمية الشرطة.

ودعا ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، التابع للتنظيم الإرهابي، للتصعيد، قائلا فى بيان، اليوم "لتتواصل أيام الغضب، ولنحتشد بقوة غدا".

وهددت حركة "أبطال ضد الانقلاب"، التابعة للتنظيم، بأنها ستقطع يد كل من يفكر فى الاعتداء عليهم، داعية الإخوان إلى ما أسمته بـ"أسبوع الخلاص"، وإعلان النفير العام منذ 17 إلى 25 يناير، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ووزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون، ومجلس الوزراء وقصرى الاتحادية والقبة، وسفارات أمريكا وإسرائيل والدول العربية الداعمة للنظام الحالى، وإعلان العصيان المدنى، قبل الزحف إلى التحرير فى 25 يناير.

وتواصلت أمانة شباب حزب الحرية والعدالة، مع أعضاء "الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل"، وحركة حرية من أجل العدالة، لتنسيق مواقفهم السياسية الفترة المقبلة، فيما كلف التنظيم طلابه بالتنسيق مع الحركات الثورية داخل جامعتى القاهرة وحلوان خلال أيام الاستفتاء لتدشين مرحلة جديدة من الصدام مع الدولة.

وحرّض عمرو فراج، مدير رصد، التابعة للتنظيم الإرهابى، والهارب فى تركيا، ضد محمد دحلان، القيادى بحركة فتح الفلسطينية، ومحمد بن زايد، ولى عهد إمارة أبوظبى بالإمارات، وطالب بقتلهما.

وحاصر الإخوان، أمس الأول، منزل المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات في قضية هروب المعزول من وادي النطرون. وردد المتظاهرون هتافات معادية للقضاء والشرطة والعسكر، وأشعلوا الشماريخ أمام المنزل، وأحرقوا فى طريقهم إحدى سيارات الشرطة.

من جانبه، قال محمد ، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وعضو هيئة الدفاع عن المعزول، إن "مرسى" يرفض توكيل محامين للدفاع عنه، مضيفا: "مرسي لا يعترف بالمحاكمة، وليس هناك فائدة من الدفاع إذا كان الحكم معروفا مقدما. مرسي مش أحسن من اللي ماتوا أو اتسجنوا".

وتابع: "لن نريح الضباط، سنجعلهم يعيشون كابوسا بالغ الصعوبة، ولترى نتيجة إقرار التنظيم جماعة إرهابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن

وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: الإدارة الأمريكية قالت أن الرئيس السيسي أشجع رئيس في العالم

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: الإدارة الأمريكية قالت أن الرئيس السيسي أشجع رئيس في العالم