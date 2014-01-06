الكنيسة تعلن إجراءات تنظيم قداس عيد الميلاد بـ"الكاتدرائية": الأبواب ستفتح من الـ6 مساء

كتب : مصطفى رحومة منذ 38 دقيقة

أعلنت الكنيسة، النظام الذي سيتم اتباعه داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار احتفالاتها في التاسعة مساء اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه تم تخصيص بوابة رقم 3 بالكاتدرائية من شارع الدمرداش لدخول الأقباط، ويتم الدخول بالدعوة الشخصية وعدم الدخول بالسيارات.

وتخصيص البوابة رقم واحد المطلة على شارع رمسيس للأساففة ورجال الدولة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، ويتم الدخول بالسيارات إلى مكان الاستقبال، ثم تغادر السيارات مكان الكاتدرائية وتنتظر بالجراج الخاص بمستشفى الدمرداش، والذي أعد خصيصًا لهذا الحدث.

وتخصيص الباب رقم 4 بالكاتدرائية المطل على شارع لطفي السيد للكهنة وأعضاء المجلس الملي العام للكنيسة.

أما بالنسبة للإعلاميين والصحفيين؛ فيتم الدخول من البوابة رقم 1 من شارع رمسيس بدون سيارات.

وأوضح بين الكنيسة أن الأبواب ستفتح للأقباط من الساعة 6 مساء، ويتم استقبال رجال الدولة والشخصيات العامة بدءًا من الثامنة مساءً.