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سلماوي: يحاكم عسكريا من اعتدى على منشآت الجيش فقط

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سلماوي: يحاكم عسكريا من اعتدى على منشآت الجيش فقط سلماوي: يحاكم عسكريا من اعتدى على منشآت الجيش فقط

كتب : جهاد أحمد منذ 36 دقيقة

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن القوات المسلحة تتعرض خلال هذه المرحلة لعمليات إرهابية منظمة وبصفة يومية، ولم يكن من الممكن للجنة الخمسين أن تتجاهل هذا الوضع عند صياغة مادة المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن المادة لا تحاكم إلا من تعدى على منشأة عسكرية.

وأضاف سلماوي، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور 2"، أن الدستور الجديد أكثر الدساتير المصرية ضمانا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واحتراما لحقوق الإنسان.

وأكد سلماوي أن جميع المصريين في الدستور الجديد تحت مظلة التأمين الإجتماعي، فلكل مواطن لا يعمل في وظيفة محددة معاشا من الدولة، وأشار سلماوي إلى أن البعض يروج أكاذيب مفادها أن الدستور الجديد يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في حين لم يرد أي نص بهذا الشأن.

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