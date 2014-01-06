وزيرة الإعلام توقف مذيعا لإعلانه اللجوء إلى مجلس الوزراء

كتب : سمر نبيه منذ 5 دقائق

صرحت مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون "للوطن"، بقيام الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، بإيقاف فقرة "لها حل" التي تذاع في برنامج "صباح الخير يا مصر" والتي تقدم حلولاً فعلية لعدد من مشاكل المواطنين، وكذلك إيقاف المذيع محمد حسان مقدم الفقرة عن عمله لقيامه خلال إذاعة الفقرة أمس بإعلان اللجوء إلى مجلس الوزراء، بعد عدم رد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، على المشروع الذي قدمه عدد من الباحثين لحل أزمة القمح بمصر، عن طريق زرع القمح بالمياه المالحة، وهي الفقرة التي تم إذاعتها الأربعاء الماضي.

كان الوزير لم يستجب ويرد على هاتفيًا بخصوص هذا الأمر خلال الأيام الخمسة الماضية، وعند إعلان مقدم الفقرة أمس عن عدم رد الوزير منذ عرض الفقرة، واللجوء إلى مجلس الوزراء لعرض هذا المشروع؛ قام الوزير بالاتصال بمقدم الفقرة، ووعد بالرد بمداخلة في البرنامج صباح اليوم، ومقابلة أصحاب الفكرة، إلا أن الوزيرة قامت بإيقاف الفقرة وإيقاف المذيع لقيامه - كما قالت الوزيرة، حسب المصادر - بعدم مراعاة أخلاقيات التعامل مع الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة قام صباح اليوم بمقابلة أصحاب الفكرة، وتم إحالة الفكرة إلى مركز بحوث الصحراء لبحث مدى تطبيقها، واعتماد هذا النوع من القمح بعد تحليل العشرين فدانًا الذين تم زراعتهم بهذه الطريقة.