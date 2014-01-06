نادية الجندي:أعيش قصة حب قد تكلل بالزواج

اختارت الفنانة نادية الجندي أن يكون لقاءها في قناة النهار المصرية تحديداً في برنامج "أحلى النجوم" مع الإعلامية بوسي شلبي مختلف ومثير للجدل خاصة وإنها منذ فترة طويلة لم تقم بإجراء أي من اللقاءات الإعلامية.

فقد أفصحت نادية إنها تعيش قصة حب واحتمال أن تكلل بالزواج هذا العام نافية أن تكون هذه القصة هي حب قديم وعاد بل أكدت انه حب جديد رافضة أن تفصح عن أي من التفاصيل التي تخصه لأنها تخشى من الحسد، الذي ذكر في القرآن وأمن به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن يصيب هذه العلاقة وأشارت أن "نجمها خفيف" أي أن الحسد يؤثر فيها بشكل كبير للغاية ولها مواقف عديدة في ذلك.

وعادت الملقبة بنجمة الجماهير لتؤكد إنها على يقين إنها لن تكون سعيدة في أي حب لأنها تعشق فنها أكثر من أي رجل خاصة وإنها طبقا لكلامها فإن الفن وخاصة التمثيل يجري في دمها منذ أن كان عمرها 3 أعوام فقط لهذا فلن تفكر في الاعتزال والاختفاء عن الأضواء بسبب هذا الحب.

وأنهت الجندي تصريحاتها في هذا الصدد قائلة أن أي سيدة على وجه الأرض مهما وصلت إلى النجومية والمناصب العليا تحتاج لحنان الرجل ومهما كانت السيدة مرت بتجارب حب غير سعيدة فيظل تعطشها للحب موجود.

الجدير بالذكر أن نادية الجندي سبق وتزوجت من قبل من الفنان الراحل عماد حمدي ولها منه ابنها الوحيد هشام وعاشت معه حتى وفاته في عام 1984، والثانية من المنتج السينمائي محمد مختار إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك.

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