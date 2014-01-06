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الكويتي أحمد عيسى أشعل ليل الإسكندرية في مصر

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الكويتي أحمد عيسى أشعل ليل الإسكندرية في مصر الكويتي أحمد عيسى أشعل ليل الإسكندرية في مصر

يواصل الفنان الكويتي الشاب أحمد عيسى شق طريقه بثبات في الساحة الغنائية المحلية والخليجية والعربية، حيث سافر إلى ، وأستقبل العام الجديد 2014 مع الآلاف من الجماهير في الإسكندرية وتحديدا في نادي سموحة الرياضي. وأحيى حفلا ضخما بمشاركة فرقة وسط البلد.

وقد أشعل عيسى الجمهور وليل الإسكندرية بأغنيته الجديدة "رايحة جاية"، وأغنية "براحتك" من كلمات محمد سعيد وألحان ماجد سعيد وتوزيع شريف قاسم، والتي صوّرها مؤخرا، كما قدم بعض الأغنيات لعمالقة الفن وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين سهروا معه حتى ساعات الصباح الأولى.

و عبر أحمد عيسى عن سعادته بالوصول إلى الجماهيرالمصرية، واصفا إياها بأنها جماهير ذواقة للفن وسبب شهرة كثير من المطربين في العالم العربي، وقال: التفاعل الكبير الذي شهده حفلي في الإسكندرية، جعلني أتأكد بأنني أسير في الطريق الصحيح، وان علي التركيز في اختيار اعمالي المقبلة لأظل أحافظ على المستوى الذي وصلت اليه.

يُذكر أن المطرب الكويتي الشاب أحمد عيسى يحضر لألبوم غنائي، من إنتاج شركة "سمايل" ويضم ألواناً غنائية مختلفة، كما يدرس حاليا فكرة دخول التمثيل بعد أن عرض عليه المشاركة في عمل سينمائي مصري مع نخبة من النجوم، وسيعلن عن التفاصيل بمجرد الاتفاق عليه، وشارك عيسى في عدد من الأعمال الدرامية الخليجية في أدوار ثانوية، ومن بين تلك الأعمال مسلسل "بنات الثانوية"، ومسلسل "بركان ناعم".

 

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