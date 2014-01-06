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محافظة أسيوط ترفع الستار عن تمثال للرئيس "عبد الناصر" عقب الاستفتاء

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محافظة أسيوط ترفع الستار عن تمثال للرئيس "عبد الناصر" عقب الاستفتاء محافظة أسيوط ترفع الستار عن تمثال للرئيس "عبد الناصر" عقب الاستفتاء

تقوم محافظة أسيوط عقب الانتهاء من التصويت على الدستور، برفع الستار عن أكبر تمثال للزعيم الراحل جمال عبد الناصر كأحد أبناء محافظة أسيوط الأبطال.

صرح بذلك اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، مؤكدا أن تمثال جمال عبد الناصر سوف يكون التمثال الأول فى الأكبر حجما لتخليد ذكراه.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء إبراهيم حماد للقيادات الشعبية ورموز عائلات مركز الفتح بديوان عام المحافظة فى إطار حملة "شارك فى مجتمعك"، للمشاركة المجتمعية لبناء مصر، والتى أطلقها اللواء إبراهيم حماد للوقوف على مشاكل تلك القرى، ووضع حلول واقعية لها، وتحقيق تواصل مستمر للنهوض ببلدنا الغالية مصر.

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