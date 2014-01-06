نصائح مهمة للتغلب على ضعف "الانتصاب" المفاجئ

أرسل "ع .خ"، 28 عاما، أعانى فى الأيام الأخيرة من ضعف فى الانتصاب مفاجئ، فلمدة أسبوعين كاملين لم يحدث انتصاب كامل حتى الآن، فماذا أفعل؟ علما بأننى أمارس العادة السرية بإسراف، ولا أشكو من أمراض عضوية سوى بعض الضعف العام مؤخرا؟.

توضح الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى أمراض التناسلية والجلدية، أنه قد يحدث أن يصاب الرجل بضعف فى الانتصاب بشكل مفاجئ، وفى الأغلب يكون هذا الضعف مؤقتا، ولا يستمر لفترة طويلة، مادام الشخص لا يعانى من علة أو مرض ما يعوقه عن أدائه الجنسى، ومادام منذ البلوغ وقدرته الجنسية ونسب الانتصاب متوازنة.

وعلى المريض الذى يلاحظ حدوث ضعف مفاجئ أو ضعف فى الانتصاب أن يتوجه لطبيب لفحص الحالة جيدا لتحديد الأسباب، ويجب أن يكف هذا المريض من ممارسة العادة السرية بالتدريج حتى يستعيد قواه، ويتناول الطعام الصحى الغنى بالحديد والفيتامينات، وكل ما يحتاج للقضاء على حالة الضعف العام لديه، ومع هذا البرنامج الغذائى والحياتى عليه التخلص من حالة الضغط النفسى الذى قد يكون عانى منها مؤخرا، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة الجنسية، مع ضرورة ممارسة بعض التمرينات الرياضية المقوية والتى تساعد على ضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم وتنظم ضخه، مما يساعد على حدوث انتصاب طبيعى.

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