علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج يقضى على سرطان البنكرياس فى 6 أيام

(أ. ش.أ)

توصل فريق من العلماء البريطانيين فى جامعة "كمبريدج" لعلاج يمكنه القضاء على سرطان البنكرياس أشد أنواع السرطان فتكا فى غضون ستة أيام.

وقال العلماء إنه سيتم اختبار الدواء الجديد – الذى يستهدف سرطان البنكرياس إلا أنه سيكون بنفس الفعالية فى علاج أنواع أخرى من الأورام فى وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الدكتور "دوجلاس فيرون" المشرف على تطوير الأبحاث أن آلية عمل العقار الجديد ترتكز على تمكين الجسم من استغلال دفاعاته الخاصة لمهاجمة الأورام السرطانية حيث يمتلك هذا النهج قدرة كبيرة على تحسين فرص القضاء على الأورام السرطانية الصلبة.

ويعتقد العلماء بمعهد أبحاث السرطان فى جامعة "كمبريدج" بالمملكة المتحدة أن العقار الجديد "أميد 3100"- والذى أطلق عليه اسم "بليريكسافور" يمكنه العمل حتى فى حال التشخيص المتأخر للحالة.

وتعتمد آلية عمل"بليريكسافور" على انهيار الجدار السميك لبروتين "شيموكين" الذى يشكل حاجزا واقيا حول الأورام السرطانية فى البنكرياس لمنع خلايا " تى" فى الجسم من مهاجمة هذه الأورام .

ويتوقع العلماء إمكانية البدء فى إجراء تجارب على الإنسان فى وقت لاحق من العام الجارى فى الوقت الذى أثبتت فيه التجارب المعملية على فئران التجارب فاعلية العقار الجديد فى الفتك بالخلايا السرطانية بالبنكرياس فى غضون ستة أيام.