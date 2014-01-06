النظام السورى يخرق الهدنة فى "يلدا"

قالت الهيئة العامة للثورة السورية فى بيان لها، إن قوات النظام السورى لم تلتزم بالهدنة التى عقدت بين وزارة المصالحة الوطنية السورية ومقاتلى المعارضة، فى بلدة "يلدا" فى ريف دمشق، وقامت باعتقال الذكور فوق الـ18 عاما، من بين 1200 شخصا غادروا البلدة بسبب عمليات القصف والحصار المطبق الذى تمارسه قوات النظام عليها.

وأضاف بيان الهيئة أن المعتقلين تعرضوا للضرب قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى تنامى المخاوف من إمكانية ارتكاب مجزرة بحقهم فى أماكن احتجازهم.

وأوضح البيان أن الحصار على بلدة "يلدا" منع عنها المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن تفشى الأمراض وحدوث حالات وفاة بسبب الجوع.

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