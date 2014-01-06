أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

النظام السورى يخرق الهدنة فى "يلدا"

Google+ Print
النظام السورى يخرق الهدنة فى "يلدا" النظام السورى يخرق الهدنة فى "يلدا"

قالت الهيئة العامة للثورة السورية فى بيان لها، إن قوات النظام السورى لم تلتزم بالهدنة التى عقدت بين وزارة المصالحة الوطنية السورية ومقاتلى المعارضة، فى بلدة "يلدا" فى ريف دمشق، وقامت باعتقال الذكور فوق الـ18 عاما، من بين 1200 شخصا غادروا البلدة بسبب عمليات القصف والحصار المطبق الذى تمارسه قوات النظام عليها.

وأضاف بيان الهيئة أن المعتقلين تعرضوا للضرب قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى تنامى المخاوف من إمكانية ارتكاب مجزرة بحقهم فى أماكن احتجازهم.

وأوضح البيان أن الحصار على بلدة "يلدا" منع عنها المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن تفشى الأمراض وحدوث حالات وفاة بسبب الجوع.

لمزيد من الأخبار العربية..
>الجيش التونسى يقصف جبل "الشعانبى" حيث يتحصن عشرات الإرهابيين

المالكى:جيش العراق يحكمه الدستور وبعيدا عن التسييس

الإمارات ترفض منح تأشيرة دخول للاعب إسرائيلى فى فريق هولندى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365