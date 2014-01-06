الإعلانات «السياسية» في العالم.. المؤامرة تحكم (تحليل)

إذا كانت الإعلانات التجارية بصفة عامة مصدرا لزيادة أرباح الشركات، فإنها أيضا قد تكون مصدرا للمتاعب، وقد تكون أداة للشعور بالخوف من أن مؤامرة ما تُحاك عبر استخدامها في الخفاء.

ويعتبر الإعلان الأخير المعروف بـ«شريحة المرحوم» لإحدى شركات المحمول المصرية، الأكثر إثارة للجدل في سوق الإعلانات في مصر خلال السنوات الماضية، وتعد شخصيته الرئيسية «أبلة فاهيتا» محل سخرية قطاع عريض من المشاهدين منذ بدايتها عام 2010، إلا أنها ربما ستتلقى ضربة قاضية عقب تحويلها للنائب العام بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.

وفي ضوء الخبرات السابقة للإعلانات التجارية في مصر، يعتبر الإعلان الأخير بمثابة الإعلان الأول الذي يثير جدلا لما يحمله من إشارات سياسية، حسب تفسيرات البعض ودعوى قضائية، لكن هناك خبرات عالمية في هذا الشأن يجب وضعها في عين الاعتبار، ففي عام 2012 قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، بثت شركة كرايسلر للسيارات إعلانا اعتبره البعض يحمل صبغة سياسية أكثر من كونه تجاريا، وفي الولايات المتحدة كثير من الإعلانات التي تبثها الشركات توجه إليها ادعاءات بالعنصرية وإثارة الغريزة الجنسية والإساءة للأطفال.

وفيما يتعلق بإعلان كايسلر، الذي امتد لدقيقتين ويحمل عنوان «إنها نهاية الشوط الأول في أمريكا»، يقول راوي الإعلان المخرج «كلينت إيستوود»: «إنها نهاية الشوط الأول، كلا الفريقين في غرفة خلع الملابس لمناقشة ما يمكن القيام به للفوز في هذه المباراة في الشوط الثاني»، ويستكمل الحديث: «إنها نهاية الشوط الأول في أمريكا أيضا، الناس عاطلون عن العمل، إنهم يتألمون، وإنهم جميعا يتساءلون ما يمكن القيام به للعودة من جديد، ونحن جميعا خائفون، لأن هذا ليس لعبة».

ويتابع: «شعب ديترويت يعرف شيئا قليلا عن هذا، إنهم فقدوا كل شيء تقريبا، ولكننا جميعا متحفزون الآن، والآن مدينة السيارات تقاتل مرة أخرى»، ثم يبعث برسائل تحفيزية للشعب الأمريكي قائلا: «لا يمكن لهذا البلد الخروج من لكمة واحدة، سنعود مرة أخرى، وعندما نفعل، فالعالم سيسمع أصوات المحركات لدينا»، وينهي حديثه: «نعم، إنها نهاية الشوط الأول في أمريكا، والنصف الثاني على وشك أن يبدأ».

يبدو من الإعلان أن هناك ثمة تنافس، وهو بالفعل تنافس سياسي بين «أوباما ورومني» في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2012، وفسر البعض الإعلان بأنه يدعم إدارة أوباما لإعادة انتخابه، بينما آخرون رأوا أنه يعطي دفعة قوية لرومني، وهو ما نفاه الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر سيرجيو مارشيوني قائلا: «الإعلان يخلو من أي محتوى سياسي، وغير موجه لأي حزب سياسي».

يذكر أن «كرايسلر» تلقت 12.5 مليار دولار من الحكومة الاتحادية في عام 2008، لإعادة هيكلتها وإنقاذها من الإفلاس، واستحوذت عليها شركة فيات الإيطالية في بداية العام الحالي، وفي 2012 حققت أرباحا بنحو 1.7 مليار دولار مقابل أرباح بنحو 183 مليون دولار عام 2011.

إعلان كرايسلر:

أما فيما يتعلق بخصوص إعلان أبلة فاهيتا فسواء ثبت تورط الشركة أم لا فإن الأمر يطرح تساؤلات حول قضية الضوابط الحاكمة لمحتوى الإعلانات في مصر، سواء ذات التوجيه السياسي أو الأخلاقي، وأخيرا أيا كانت نتائج الدعوى المرفوعة ضد الشركة للنائب العام، فربما خلال الفترة القادمة سيتولد لدى الشركات المعلنة حذر كبير بخصوص محتوى إعلاناتها، أو ربما تحجم عن الإعلان عن منتجاتها في هذه الفترة القلقة، مما سيعرض صناعة الإعلان في مصر لخسارة كبيرة.

وتضع كل دولة مجموعة من الضوابط الخاصة بتنظيم محتوى الإعلانات، وقد ينظمها القانون أو تضع الهيئات المنظمة لسوق الإعلانات دليلا للقواعد التي يجب على شركات الإعلانات أن تلتزم بها.

ومن ضمن القواعد الأساسية الخاصة بتنظيم الإعلانات في عدد من الدول ألا تتضمن محتوى يتعارض مع الثقافة العامة، أو تتسبب بصورة غير مباشرة في إحداث ضرر اقتصادي أو صحي لمتلقي الإعلان.

وكذلل فإن معظم الدول تحظر الإعلانات التي تروج للعنصرية أو الحروب أو الفتن الطائفية أو الأفكار التي تضر بالبيئة، وكذلك الإعلانات التي ترتكز على اعتبار المرأة مجرد أداة للجنس.

يضاف إلى ذلك نمط الإعلانات الذي يكسب الأطفال عادات سيئة، ورغم ما تضعه الدول من قواعد لضبط محتوى الإعلانات فإن التجربة العالمية تؤكد مخالفة الشركات للقواعد، وغالبا ما تأتي معظم الإعلانات خادعة ومضللة، بل إن بعضها يحض على العنصرية والكراهية.