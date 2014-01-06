ليفاندوفسكي ينضم لـ10 صفقات مجانية نارية

نجح بايرن ميونيخ في خطف روبرت ليفاندوفسكي نجم بروسيا دورتموند والذي يعد من أبرز مهاجم أوروبا حاليا مجانا.

فالفريق البافاري أعلن عن ضم المهاجم البولندي صاحب الـ25 عاما بداية من الصيف المقبل عقب انتهاء تعاقده مع دورتموند.

وينضم ليفا إلى 10 صفقات قوية مجانية ترصدها صحيفة "دايلي ميل".

مايكل بالاك

حاول ريال مدريد ومانشستر يونايتد ضم بالاك في 2006، إلا أنه في النهاية اختار تشيلسي.

بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الألماني في أول مواسمه.. لم يظهر بالصور المنتظرة، ولكن نجمه سطع بعدها حتى رحيله في 2010.

أندريا بيرلو

كان من البديهي توقع نهاية مشوار بيرلو مع كرة القدم عقب رحيله عن ميلان بنهاية عقده في 2011.

إلا أن بيرلو أظهر شخصيته مع يوفنتوس، وصار من أعمدة الفريق الذي بات الأفضل في إيطاليا حاليا مع معاناة ميلان.

بيرلو هو الإيطالي الوحيد الذي ظهر في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2013.

روبرتو باجيو

مشوار باجيو مع كرة القدم شهد العديد من النجاحات.. والانتكاسات أيضا أبرزها عندما رحل عن ميلان في 1997 بسبب عدم اعتماد أريجو ساكي عليه.

باجيو انضم إلى بولونيا بعدها، ولكنه ساهم في إنهاء الفريق للدوري في المركز الثامن بفضل 22 هدفا سجلهم لينضم إلى كتيبة الأتزوري في مونديال 1998.

وبعدها عاد باجيو للكبار بالانتقال إلى إنتر ميلان.

إستيبان كامبياسو

لم يجد كامبياسو فرصته في ريال مدريد رغم رحيل كلود ماكليلي، لينتقل إلى إنتر ميلان في 2004.

ولكن الحال تغير في النيراتزوري، فشارك كامبياسو حتى الآن في 400 مباراة وكان من أبرز عناصر الفريق المتوج بثلاثية 2010 مع جوزيه مورينيو.

أما ريال فعانى في مركز الوسط الدفاعي حتى ضم إيمرسون في 2006.

ستيف ماكمانامان

رفض ماكمانامان تجديد تعاقده مع ليفربول في 1999، ليوقع عقدا مدته خمس سنوات مع ريال مدريد.

ماكمانامان رفض وقتها عروضا من برشلونة وإنتر ميلان ولاتسيو ويوفنتوس، ليصبح من أعظم لاعبي الملكي في التاريخ.

هنريك لارسون

ضم برشلونة لارسون في 2004 عقب رحيله عن سيلتك ليكون بديلا مناسبا لنجوم البلوجرانا.

النجم السويدي قضى موسمين فقط في برشلونة، ولكنه توجهما بنجاح مبهر عقب التتويج بلقبي دوري ودوري أبطال أوروبا في 2006.

ولايزال برشلونة حتى الآن يحلم بلاعب يعيد تجربة لارسون.

سول كامبل

لاتزال جماهير توتنام هوتسبر تشعر بألم الخيانة من سول كامبل الذي رحل مجانا إلى الغريم اللندني أرسنال في 2001.

كامبل قضى فترة رائعة مع المدفعجية حقق فيها لقبين للدوري ووصل لنهائي دوري الأبطال عام 2006.

ورحل كامبل عن أرسنال مجانا أيضا إلى بورتسموث بعدها.

ماركوس بابل

رحل بابل من بايرن ميونيخ إلى ليفربول عام 2000، حيث كان من أبرز مدافعي أوروبا وقتها.

بابل الذي رفض قبلها الرحيل إلى مانشستر يونايتد، حقق نجاحات كبيرة مع الريدز.

فرناندو يورينتي

على نفس طريقة ليفاندوفسكي، رفض يورينتي تجديد تعاقده مع أتليتك بلباو بعدما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

يورينتي وقع ليوفنتوس وتحمل ألا يلعب في الستة أشهر الأخيرة مع بلباو، ليبدأ رحلته مع البيانكونيري.

يورينتي الآن يقدم مستويات جيدة هجوميا، وقاد يوفنتوس للتحليق في صدارة الدوري.

براد فريدل

سمح ليفربول لفريدل بالرحيل مجانا عام 2000.

ولكن الحارس الأمريكي تألق بشدة مع بلاكبرن الذي استمر في قيادته حتى 2008.

والآن الحارس الذي يبلغ من العمر 42 عاما يلعب في توتنام هوتسبر.