والد ماتا يعرض اللاعب على برشلونة وريال مدريد وإنتر ونابولي

(إفي) - بدأ والد الإسباني خوان ماتا لاعب تشيلسي الإنجليزي في البحث عن ناد جديد لنجله بسبب الوضع الذي يمر به حاليا مع الـ"بلوز"، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية.

وقالت صحيفة (صنداي تايمز) إن والد اللاعب الذي يعمل كوكيله عرض ابنه على أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وإنتر ميلان ونابولي الإيطاليين.

وذكرت الصحيفة أن نادي نابولي أبدى اهتماما بمسألة ضم اللاعب خاصة وأن المدير الفني رفائيل بنتيز الذي كان يعمل الموسم الماضي مدربا للـ"بلوز"، مقتنع بامكانيات ماتا الذي حصل تحت قيادته على جائزة أفضل لاعب بالفريق اللندني والتي تمنحها الجماهير.

ولا يشارك ماتا هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بانتظام مع الفريق، حيث برر الأخير هذا الأمر بـ"مصلحة الفريق"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا يرغب في رحيل اللاعب ولكن "الباب مفتوح أمامه"، اذا ما أصر على هذا."