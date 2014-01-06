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موراتا على رادار يوفنتوس

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موراتا على رادار يوفنتوس موراتا على رادار يوفنتوس

(إفي) - ذكرت تقارير اخبارية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح مهتما بضم مهاجم ريال مدريد الإسباني الصاعد ألبارو موراتا.

ولم يحصل موراتا على فرصته كاملة مع الريال في ظل تفضيل المدير الفني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الخبرة.

وقالت جريدة (أس) الرياضية الإسبانية اليوم إن الـ"سيدة العجوز" يرغب في تعزيز هجومه بموسم الانتقالات الشتوية حيث ظهر اسم موراتا من ضمن الخيارات القوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يصل مسئولون من اليوفي قريبا للعاصمة الإسبانية مدريد للحديث مع مسئولي النادي الملكي بخصوص الأمر.

ووفقا لتقارير إيطالية فإن الحديث سيجري عن اعارة اللاعب مع وجود خيار للشراء.

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