نقابة المهندسين تعقد اجتماعا طارئا لبحث مشكلة حل النقابة

أعلن المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، عن انعقاد اجتماع طارئ لنقابة المهندسين، لبحث قضية حل مجلس إدارة النقابة، بسبب سيطرة العناصر الإخوانية عليه، وذلك بمقر النقابة يوم 17 يناير.

وجاء ذلك خلال مؤتمر مجموعة الناشرين لحل مجلس إدارة الاتحاد، لاحتوائه على عناصر إخوانية فى مجلس إدارته.

كما تضامن أحمد بهاء شعبان لعمل نقابة مستقلة تدافع عن حقوق الناشرين، ومقاومة الفساد، ودورها المهم فى نشر الوعى الثقافى فى الشارع المصرى.

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