ضبط عاطل بحوزته 10 فرد خرطوش

نجحت مباحث المخدرات بالقاهرة ، فى ضبط أحد الأشخاص ، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبحوزته طبنجة ،و 10 فرد خرطوش وذخائر، حيث أكدت تحريات مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام كلاً من أبوالحارس . م . أ – ،وشهرته سنبل البلوزى – 29 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج -سبق إتهامة فى 3 قضايا أخرهم قضية( سلاح نارى)، وجمال . ع . ع – ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان ، وضبط الأول حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9مم ،وبخزينتها ( 5 ) طلقات من ذات العيار، و( 9 ) فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع، وفرد خرطوش بروحين عيار 12مم (مقروطة)، و( 4 ) طلقات خرطوش عيار 12مم، ومبلغ مالى, وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب.