أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط عاطل بحوزته 10 فرد خرطوش

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 10 فرد خرطوش ضبط عاطل بحوزته 10 فرد خرطوش

6 يناير 2014 | 4:15 مساءً

wekalet-anba2-ona.png
أسلحة نارية _ صورة أرشيفية

أسلحة نارية _ صورة أرشيفية

نجحت مباحث المخدرات بالقاهرة ، فى ضبط أحد الأشخاص ، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبحوزته طبنجة ،و 10 فرد خرطوش وذخائر، حيث أكدت تحريات مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام كلاً من أبوالحارس . م . أ – ،وشهرته سنبل البلوزى – 29 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج -سبق إتهامة فى 3 قضايا أخرهم قضية( سلاح نارى)، وجمال . ع . ع – ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار  فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان ، وضبط الأول حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9مم ،وبخزينتها ( 5 ) طلقات من ذات العيار، و( 9 ) فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع، وفرد خرطوش بروحين عيار 12مم   (مقروطة)، و( 4 ) طلقات خرطوش عيار 12مم، ومبلغ مالى, وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب.

2014-01-06

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا