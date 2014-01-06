ضابط يقتل سائقا بكمين بالفيوم ووالد المجني عليه يطالب بإحالة الضابط للمحاكمة

لقي سائق مصرعه علي يد ضابط شرطة برتبة ملازم أول ، وذلك بعدما أطلق عليه الضابط طلقتين بكمين شرطة بمركز طامية بالفيوم ، فتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 113 لسنة 2014 و تولت النيابة التحقيق .

البداية كانت بمرور المجني عليه “علي عادل علي عبد العظيم” 21 سنة مقيم بمركز أبشواي ، أثناء قيادته سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي مساء أمس الأحد ، وبمشاهدة المجني عليه للكمين انتابه الخوف وحاول الفرار مما دفع أحد ضباط الكمين اإي إطلاق النار علي السيارة حتي أصيب المجني عليه بطلقتين في جانبه أسفرت عن مقتله.

تحرر محضر بالواقعة و انتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث ، حيث تبين وجود أثار طلقات نارية للجانب الأيمن من السيارة وتبين عدم وجود أي مخالفات أو مضبوطات بالسيارة كما عثر علي رخصة تسيير السيارة ، واتهم والد المجني عليه الضباط بقتل نجله عمداً مطالباً بإحالتهم إلي المحاكمة.