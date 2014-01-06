الكنيسة القبطية بالنمسا تصلى من أجل عودة الهدوء والاستقرار لمصر

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية بالنمسا بقداس عيد الميلاد المجيد برئاسة الأنبا جبرائيل أسقف الكنيسة القبطية بالنمسا وبحضور العديد من الأقباط بالعاصمة النمساوية فيينا.

وسترفع الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية فى النمسا صلوات خاصة من أجل سلام مصر وعبورها الظروف الحالية نحو الاستقرار والخير ، والتى بدأت بهذه الصلاة منذ اليوم الأول ليلة رأس السنة.

ودعا الأنبا جبرائيل أسقف الكنيسة القبطية بالنمسا الشعب القبطية بالصلاة من أجل سلام مصر ومن أجل أن يحمى الله أبناء الكنيسة القبطية فى مصر خاصة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال الأنبا جبرائيل أسقف الكنيسة "إننا نمنى عودة الهدوء والأمان والاستقرار لكل بقاع مصر التى باركها الكتاب المقدس".

وطالب الأنبا جبرائيل بالصلاة من أجل النمسا ليحميها الله من شرور العالم خاصة من المادية والألحاد المنتشرين فى النمسا والغرب عموما.

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