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قاضى بمجلس الدولة: مصر تعرف الدساتير منذ عهد محمد على

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قاضى بمجلس الدولة: مصر تعرف الدساتير منذ عهد محمد على قاضى بمجلس الدولة: مصر تعرف الدساتير منذ عهد محمد على

أكد المستشار ياسر الصغير المستشار بمجلس الدولة، إن دولة تعرف الدساتير منذ عام 1805 منذ عهد محمد على، مشيرا إلى أن المادة 76 من دستور 71 كانت تستحق أن تدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وأضاف الصغير فى كلمته خلال ندوة (اعرف دستورك) التى نظمتها إدارة الاتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم بالمديرية، أن الدستور الجديد وضع قيودا لمنح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب ومنع محاكمة المدنيين، أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة التعرض للمؤسسات العسكرية، مضيفا :"القضاء العسكرى قضاء نزيه ومحترم".

وقال إنه وفقا للدستور فإن المعلمين هم ركيزة التطوير فى مصر وأن الدستور ألزم الدولة بمنحهم حقوقهم ، لافتا أن الدستور ألغى التمييز بين أبناء الوطن وأن السلطة القضائية هى الملاذ للمواطن للحصول على حقه.

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