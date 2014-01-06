محافظ القاهرة يصل "التنمية المحلية" لتوقيع بروتوكول عربات النظافة

وصل منذ قليل الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إلى مقر وزارة التنمية المحلية، وذلك لحضور توقيع بروتوكول لتوريد عربات نظافة.

وكان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قد أعلن أمس توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة، لتوريد عربات نظافة للعمل بالمحافظات.

وأضاف "لبيب"، أن قيمة البروتوكول 40 مليون جنيه، ويشمل توريد معدات نظافة للعمل فى المحافظات، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى النظافة بها.

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