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وزير خارجية مصر يغادر الجزائر

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وزير خارجية مصر يغادر الجزائر وزير خارجية مصر يغادر الجزائر

غادر نبيل فهمى، وزير خارجية الجزائر بعد زيارة استغرقت يومين شهدت نشاطا مكثفا، حيث أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، كما عقد لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين فى الجزائر، واختتمها بمؤتمر صحفى حضرته وسائل إعلام جزائرية وعالمية.

وقد نقل نبيل فهمى خلال الزيارة رسالة من الرئيس عدلى منصور إلى نظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تضمنت شرحا لتطورات الوضع الداخلى فى مصر، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد شملت مباحثات وزير الخارجية مختلف مجالات التعاون الثنائى بين البلدين وسبل وضع آليات مشتركة للمتابعة التشاور، بالإضافة إلى استعادة مصر لدورها على الساحة العربية والإفريقية، إلى جانب استعراض قضايا عربية وإقليمية ودولية أخرى مثل مسألة تجميد مشاركة مصر فى الاتحاد الأفريقى والقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع فى سوريا.

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