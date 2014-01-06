إخوان بلاعنف: قطر تمنح عزت وعبدالماجد و562 إخوانيا الجنسية.. و"الدولي" يدعمهم بالمال لإفشال الاستفتاء

بيان للحركة: "الدولي" خصص 12 مليون دولار لدعم "الحركات الثورية"

كتب : لطفي سالمان منذ 52 دقيقة

قالت حركة "إخوان بلا عنف"، المنشقة عن تنظيم الإخوان، إن هناك قرارًا صدر من الأمير تميم بن خليفة، حاكم دولة قطر، بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي والجنسية القطرية، منهم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والدكتور محمود عزت، مرشد الإخوان المؤقت، والمسؤول الأول عن العمليات الإرهابية.

وأضافت الحركة في بيان لها، اليوم: "إن أمانة التنظيم الدولي عقدت سلسلة من الاجتماعات لدعم تلك القيادات وتم الاتفاق على دعم تلك القيادات الإرهابية، التي وصلت بالتنظيم إلى الهلاك، بـ54 مليون دولار كدفعهة أولى من أجل دعم التحركات الرامية إلى إفشال الاستفتاء على الدستور، ومهاجمة اللجان العامة والعمل على تعطيل الاستفتاء والاقتراع أيام التصويت ودعم حركات ثورية بحوالي 12 مليون دولار من أجل دعم التنظيم في تلك المحاولات".

وتابع البيان:"إن الكبر والعناد عقيدة للقيادات تؤدي بالتنظيم الإخواني إلى الهلاك، وتلك القيادات التي ما زالت تسعى إلى إشعال نار الفتنة ونشر صور العنف في الشوارع وخلق الفوضى بالبلاد هي قيادات خارجة عن الشريعه الإسلاميه".

ووجه "البيان" رسالة لشباب الإخوان التي تساهم في أحداث العنف الاخيره قائلا: "إلى متى الوقوف بجانب تلك القيادات الضالة التي هربت وأنتم ما زلتم في الصفوف الأولى يسقط منكم العشرات ليس في سبيل الدين أو تطبيق شرع الله بل في سبيل تلك القيادات الإرهابية والتي تدعم قتل المسلمين في الأرض".