"الداخلية": فرز جميع الوافدين على الكاتدرائية ومنع وجود السيارات أمام الكنائس

كتب : محمد سيف منذ 42 دقيقة

قال اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، إن أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة تفرض إجراءات تأمين مشددة في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نظرًا لأهمية موقعها في وسط العاصمة وتردد كبار المسؤولين وعدد كبير من الشخصيات الهامة والعامة عليها لتهنئة قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وتم تعزيز قوات الأمن المركزي في محيطها والدفع بعدد كبير من مدرعات الشرطة، بالإضافة إلى سيارات ميكروباص مدرعة لمشاركة مدرعات ورجال القوات المسلحة في أعمال التأمين.

وأشار حلمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن تم تخصيص لجان فرز لجميع الأشخاص الوافدين على الكنيسة وتفتيشهم بشكل كامل، كما أن أجهزة الأمن موجودة أمام جميع الكنائس في الجمهورية لتأمينها.

وأوضح أن أجهزة الأمن لن تسمح بوجود السيارات أو الدراجات البخارية في محيط الكنائيس حتى يتم التعامل مع أي شخص يحاول تعكير صفو الاحتفالات، مؤكدًا أن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية رفعت حالة الاستعداد القصوى، خاصة لتأمين الكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد، وذلك بواسطة دوريات ثابتة أمام الكنائس وأخرى متحركة، بالإضافة إلى وجود خبراء المفرقعات الذين يقومون بعمليات مسح شاملة في محيط الكنائس.