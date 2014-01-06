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إصابة رجل أمن سعودي في إطلاق نار كثيف في "القطيف"

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إصابة رجل أمن سعودي في إطلاق نار كثيف في "القطيف" إصابة رجل أمن سعودي في إطلاق نار كثيف في "القطيف"

كتب : (أ ب)- الإثنين 06-01-2014 13:28

أعلن مصدر أمني سعودي اليوم أن أحد رجال الأمن في منطقة تاروت بمحافظة القطيف، التي يقطنها عدد كبير من الشيعة، أصيب نتيجة تعرضه لإطلاق نار "كثيف" من قبل مجهول.

وقال العقيد زياد الرقيطي، الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، في بيان له اليوم، أن "دورية أمن كانت تقوم بمهامها ببلدة "تاروت" بمحافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول مما نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن بطلقة نارية بفخذه الأيسر".

وأوضح "الرقيطي" أن إطلاق النار تم "عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء السبت أثناء قيام الدورية الأمنية لمهامها في بلدة تاروت".

وقال العقيد زياد الرقيطي "تم نقل رجل الأمن، الذي لم يكشف عن هويته، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيرا إلى أن "الجهات الأمنية المختصة تتولى متابعة الاعتداء".

وأضاف الناطق، أن الشرطة تلقت في وقت لاحق بلاغاً مفاده وجود شاب مصاب بطلق ناري بسيارته حيث بادر رجال الشرطة بالانتقال إلى الموقع ونقل المصاب للمستشفى. وقد توفي المصاب قبل وصوله إلى المستشفى في حين "تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادثة."

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