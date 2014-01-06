Sandra Bullock و Julia Roberts بإطلالات أخاذة على السجادة الحمراء

افتقدنا في موسم الإجازات إطلالات النجمات الأخاذة على السجادة الحمراء، وقد عادت إلينا أجمل الإطلالات ليلة البارحة في حفل عشاء أقيم بمناسبة مهرجان "Palm Springs" السينمائي.

حضر الحفل العديد من النجمات، منهن: النجمة المحبوبة Sandra Bullock التي تألقت بفستان لافت بلون وردي جذاب من "Alex Perry"، ونسّقته مع حذاء لحمي وحقيبة ذهبية، و Julia Roberts التي خطفت الأضواء بفستان قصير مزين بطبعات جلد النمر من "Gucci"، أما الممثلة الجميلة Amy Adams فقد كانت الأجمل في هذا الحفل بفستان طويل منقط من "Juan Carlos Obando".

ازدحمت السجادة الحمراء بنجمات هوليوود الشهيرات، مثل: Naomie Harris، Jane Fonda، وCamila Alves، وMeryl Streep.

شاهدي في الصور أجمل الإطلالات في الحفل، وأخبرينا ما هي الإطلالة الأجمل برأيك؟