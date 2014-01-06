أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Sandra Bullock و Julia Roberts بإطلالات أخاذة على السجادة الحمراء

Google+ Print
Sandra Bullock و Julia Roberts بإطلالات أخاذة على السجادة الحمراء Sandra Bullock و Julia Roberts بإطلالات أخاذة على السجادة الحمراء

افتقدنا في موسم الإجازات إطلالات النجمات الأخاذة على السجادة الحمراء، وقد عادت إلينا أجمل الإطلالات ليلة البارحة في حفل عشاء أقيم بمناسبة مهرجان "Palm Springs" السينمائي.
حضر الحفل العديد من النجمات، منهن: النجمة المحبوبة Sandra Bullock التي تألقت بفستان لافت بلون وردي جذاب من "Alex Perry"، ونسّقته مع حذاء لحمي وحقيبة ذهبية، و Julia Roberts التي خطفت الأضواء بفستان قصير مزين بطبعات جلد النمر من "Gucci"، أما الممثلة الجميلة Amy Adams فقد كانت الأجمل في هذا الحفل بفستان طويل منقط من "Juan Carlos Obando".
ازدحمت السجادة الحمراء بنجمات هوليوود الشهيرات، مثل: Naomie Harris، Jane Fonda، وCamila Alves، وMeryl Streep.
شاهدي في الصور أجمل الإطلالات في الحفل، وأخبرينا ما هي الإطلالة الأجمل برأيك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي