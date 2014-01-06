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ابحثي عن فستان سهراتك بين تصاميم نعيم خان

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ابحثي عن فستان سهراتك بين تصاميم نعيم خان ابحثي عن فستان سهراتك بين تصاميم نعيم خان


تحتل تصاميم المصمم نعيم خان ذي الأصول الهندية مكانة مميزة لدى سيدات الخليج العربي، إذ تحتوي على تفاصيل جذابة وقصّات متقنة، وقد شاهدنا أجمل التصاميم في مجموعته لما قبل خريف 2014.
قدم المصمم مجموعة من الفساتين الناعمة بتصاميم مستوحاة من عشرينات القرن الماضي التي تميزت بالترف والفخامة، وتنوعت بين الفساتين القصيرة والتصاميم الفخمة ذات التصاميم الملكية الراقية، وبالنسبة للألوان فقد احتوت المجموعة على عدد من الفساتين الذهبية وأخرى بألوان حيادية ناعمة كاللحمي والخربزي، ثم انتقلت إلى الألوان المنعشة التي تعطيك مظهراً شبابياً أنيقاً.
أعجبنا بالتنوع الذي يحرص عليه المصمم نعيم خان في جميع مجموعاته، إذ تجدين فيها الفساتين الساترة ذات الأكمام لتناسب ذوق السيدات المحافظات إلى جانب ما يناسب الأجواء الاحتفالية والسهرات الأنيقة.
شاهدي معنا أجمل الفساتين التي قدمها المصمم نعيم خان لما قبل خريف 2014.
 

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