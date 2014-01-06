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ما هو سر إعجاب النجمات بتصاميم فيكتوريا بيكهام؟

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ما هو سر إعجاب النجمات بتصاميم فيكتوريا بيكهام؟ ما هو سر إعجاب النجمات بتصاميم فيكتوريا بيكهام؟

دخلت فيكتوريا بيكهام إلى عالم الشهرة والأضواء كمغنية، وتزوجت بعدها من لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، ثم دخلت مجال تصميم الأزياء وكانت من المبدعات فيه.
ذكرت فيكتوريا في لقائها مع مجلة "In Style" أن هناك عوامل هامة تعتمدها في تصاميمها لتحظى من ترتديها بالتألق والبريق، وهي: الخامات المستخدمة، واللون، والتصميم المناسب الذي يحدد شكل الجسم بطريقة جميلة، لتحظى من ترتديها بالتألق والبريق.
وعند سؤالها عن تجاربها كنجمة على السجادة الحمراء، وهل ساعدها ذلك في مجال التصميم؟؟ قالت: "لقد قضيت فترة طويلة من حياتي ملاحقة من المصورين الذين يلتقطون صوري من كل زاوية، لذلك أحرص دائماً على أن أنظر إلى التصميم من كل الزوايا، ويجب على كل سيدة أن تستعد لتكون محط الأنظار، وأنا أساعد السيدات ليظهرن بشكل جميل من جميع النواحي".
نجحت فيكتوريا بيكهام في أن تكون قاعدة معجبات كبيرة بين النجمات العالميات والعرب، فقد اعتدنا على رؤيتهن متألقات بتصاميمها، منهن: شيرين، وأحلام، ونانسي عجرم، وديانا حداد، و Eva Longoria، وغيرهن.
شاهدي أجمل تصاميم فيكتوريا بيكهام على السجادة الحمراء، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك.
 

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