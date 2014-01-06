أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الرى تعلن الطوارئ بعد انهيار جسر مصرف تعمير الصحارى بالإسكندرية

Google+ Print
الرى تعلن الطوارئ بعد انهيار جسر مصرف تعمير الصحارى بالإسكندرية الرى تعلن الطوارئ بعد انهيار جسر مصرف تعمير الصحارى بالإسكندرية

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار جزء من الجسر الواقع بين مصرف تعمير الصحارى وبين ترعة دليل مريوط فى منطقة زاوية عبد القادر فى نطاق حى العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وكلف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى، والمهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى بالانتقال إلى موقع الانهيار للإشراف على إعادة ترميمه مرة أخرى، ورفع تقرير حول أسباب الانهيار.

للمزيد من أخبار المحافظات...
>مدير أمن جنوب سيناء: تشديد أمنى خلال احتفال أعياد الميلاد بالمحافظة
>توقف محطة مياه الشرب عقب انهيار جسر مريوط دون خسائر فى الأرواح

أمن قنا يؤمن احتفال أعياد الميلاد بكمائن ودوريات وتنسيق مع القبائل

جامعة الأزهر تُوقف أستاذًا بكلية العلوم لتحريضه المعيدين ضد الإدارة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365