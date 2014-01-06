الرى تعلن الطوارئ بعد انهيار جسر مصرف تعمير الصحارى بالإسكندرية

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار جزء من الجسر الواقع بين مصرف تعمير الصحارى وبين ترعة دليل مريوط فى منطقة زاوية عبد القادر فى نطاق حى العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وكلف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى، والمهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى بالانتقال إلى موقع الانهيار للإشراف على إعادة ترميمه مرة أخرى، ورفع تقرير حول أسباب الانهيار.

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