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غريب: اختيار لاعبي المنتخب بعد انتهاء الدور الأول من الدوري

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غريب: اختيار لاعبي المنتخب بعد انتهاء الدور الأول من الدوري غريب: اختيار لاعبي المنتخب بعد انتهاء الدور الأول من الدوري

أ ش أ - أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب ، أن الجهاز الفني سيناقش اختيارات اللاعبين المقرر انضمامهم لصفوف الفراعنة، بعد انتهاء منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز يوم 16 فبراير المقبل.

وأوضح غريب، أن جهاز اجتمع، وتمت مناقشة التقارير الفنية لمباريات الأسبوع الثالث من الدوري، ووضع معايير محددة لاختيار لاعبي المنتخب في الفترة المقبلة.

كما تم توزيع أعضاء الجهاز لمتابعة لقاءات الجولة الرابعة من الدوري كالتالي:

شوقي غريب وأحمد حسن لمباراة الأهلي وإنبي، أسامة نبيه وكمال عبد الواحد لمباراة مصر المقاصة والداخلية، عبد الستار صبري للقاء المنيا والقناة، ومحمد سلام لمباراتي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري وحرس الحدود وتليفونات بني سويف.

أسامة نبيه سيتابع أيضا للقاء الإسماعيلي والشرطة، علاء نبيل لمباراة طلائع الجيش والزمالك، عبد الستار صبري لمباراة وادي دجلة وبتروجيتأ.

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