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جهاز الكسب غير المشروع ينفي طلب مصر إلغاء تجميد أموال “رشيد” المهربة بسويسرا

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جهاز الكسب غير المشروع ينفي طلب مصر إلغاء تجميد أموال “رشيد” المهربة بسويسرا جهاز الكسب غير المشروع ينفي طلب مصر إلغاء تجميد أموال “رشيد” المهربة بسويسرا

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، عدم صحة الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ، اليوم ، من أن طلبت رسميا من سويسرا إلغاء تجميد أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والهارب حاليا خارج البلاد .

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن جهاز الكسب غير المشروع ، متمسك بموقفه الرسمي الذي اتخذه بتسليم مصر أموال رشيد محمد رشيد الموجودة في الخارج ، والتي في مقدمتها أمواله الموجودة لدى سويسرا ، موضحا أن سويسرا كانت قد اتخذت مؤخرا قرارا بتمديد مهلة إجراءات طلب مصر لتسليمها أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، والموجودة لديها ، ومن بينهم رشيد محمد رشيد ، لمدة 3 سنوات اعتبارا من أوائل ديسمبر 2013 .

وناشد المستشار الهنيدي وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار بهذا الشأن ، حفاظا على المصالح العليا للبلاد .

أ ش أ

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