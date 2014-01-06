جهاز الكسب غير المشروع ينفي طلب مصر إلغاء تجميد أموال “رشيد” المهربة بسويسرا

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، عدم صحة الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية ، اليوم ، من أن مصر طلبت رسميا من سويسرا إلغاء تجميد أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والهارب حاليا خارج البلاد .

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن جهاز الكسب غير المشروع ، متمسك بموقفه الرسمي الذي اتخذه بتسليم مصر أموال رشيد محمد رشيد الموجودة في الخارج ، والتي في مقدمتها أمواله الموجودة لدى سويسرا ، موضحا أن سويسرا كانت قد اتخذت مؤخرا قرارا بتمديد مهلة إجراءات طلب مصر لتسليمها أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، والموجودة لديها ، ومن بينهم رشيد محمد رشيد ، لمدة 3 سنوات اعتبارا من أوائل ديسمبر 2013 .

وناشد المستشار الهنيدي وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار بهذا الشأن ، حفاظا على المصالح العليا للبلاد .

أ ش أ