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ويلشير: والكوت سيصبح أسطورة في أرسنال عقب إشارته لجماهير توتنام

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ويلشير: والكوت سيصبح أسطورة في أرسنال عقب إشارته لجماهير توتنام ويلشير: والكوت سيصبح أسطورة في أرسنال عقب إشارته لجماهير توتنام

يعتقد جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال أن جماهير فريقه سعيدة بإشارة زميله ثيو والكوت إلى جماهير توتنام هوتسبر للسخرية من تأخر السبيرز في دربي لندن بهدفين.

وشارك والكوت في فوز فريقه أرسنال على غريمه التقليدي توتنام 2-0 في الدور 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الدقيقة 82 عندما خرج مصابا.

وأثناء خروجه محمولا ظهر والكوت مبتسما وأشار إلى جماهير توتنام بعلامة 2-0 نتيجة اللقاء.

وقال ويلشير للصحفيين: "والكوت سيصبح أسطورة في أرسنال الآن، فالجماهير تحبه أساسا وهذا سيساعده أكثر".

وأوضح "جماهير توتنام كانت تضايقه، وهو رد عليها.. اعتقد أن الناس يجب أن تنظر للأمر على أنه مزاح".

يذكر أن ويلشير يتعرض للإيقاف لمباراتين بسبب إشارة خارجة لجماهير مانشستر سيتي في الخسارة 6-3.

وأتم "اعتقد والكوت أذكى مني قليلا".

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فيديو اليوم السابع