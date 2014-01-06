ساكي: الدوري الإيطالي لم يحسم بعد

أ ش أ - أكد المدرب الإيطالي المعروف اريجو ساكي أن المنافسة على بطولة الدوري لم تحسم بعد على الرغم من احتلال يوفنتوس قمة الترتيب بفارق يصل إلى ثمانى نقاط بعد فوزه أمس الأحد على روما الذى يحتل المركز الثاني.

كان البيانكونيري قد وضع حدا لسجل روما الخالي من الهزائم منذ بدء الموسم الحالي بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شئ فى تورينو.

وعلى الرغم من ذلك ، ذكر ساكي أنه لا يمكن القول بأن فوز اليوفي بالدوري الإيطالي للعام الثالث على التوالي أصبح أمرا مفروغا منه وقال "إن البطولة لم تنته بعد وهو الأمر الذى يدركه لاعبو يوفنتوس أنفسهم".

وأضاف قائلا " لقد اتسمت مباراة الأمس بغرابة شديدة حيث أن الجميع كان يتوقع أن يبدأها يوفنتوس بشكل هجومى غير أن روما هو الذى فرض سيطرته على الخمس عشرة دقيقة الأولى منها، لقد قدم فريق رودي جارسيا كرة قدم جيدة ".

كما قال ساكي "ومع ذلك، أظهر يوفنتوس أنه فريق قوي للغاية حيث تمكن من استعادة سيطرته وتحقيق انتصار كبير بثلاثة أهداف على الرغم من استحواذ فريق روما على الكرة خلال فترات كبيرة من عمر المباراة ".