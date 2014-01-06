زيدان: لم أكن لأعمل مساعدا لمورينيو أبدا

يعتقد زين الدين زيدان مساعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه كان من المستحيل تولي نفس الدور مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.

وعمل زيدان مديرا للكرة الموسم الماضي في ريال مدريد، ولكنه رحل بسبب توتر علاقته مع مورينيو كما أشارت التقارير الصحفية.

قبل أن يعود للملكي مساعدا لأنشيلوتي.

وقال زيدان في حواره لقناة "كانال بلاس" الفرنسية: "مع أنشيلوتي الأمور سارت بشكل طبيعي، فقد تحدثنا في الهاتف قبل توقيعه لريال بأيام قليلة وناقشنا كل شئ".

واستدرك مضيفا "لم أكن أستطيع أن أقبل بهذا الدور مع مدرب لا أعرفه، فلم أكن لأعمل مساعدا لمورينيو أبدا على سبيل المثال".

وأتم "وبجانب ذلك، فمورينيو لديه مساعدا، فلم يكن من الصحيح أن تكون مساعده".