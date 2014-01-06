محام متهمي قضية خالد سعيد : المجني عليه كان مطلوب .. ولفافة البانجو عجلت بوفاته

قال إيهاب عبد العزيز محامى أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان المتهمين بقتل الشاب”خالد سعيد” أيقونة ثورة يناير أثناء نظر محكمة جنايات الإسكندرية قضية إعادة محاكمة المتهمين صباح اليوم أن محاولة أميني الشرطة ضبط المتوفي، لأنه كان هناك قضيتين مطلوب ضبطه وإحضاره، وأنه لم يكن هناك أوراق شخصية بحوزته، وأنه قد وضع في قبضة يده لفافة مخدرة، وأنه قد حاول الهرب منهما، والدخول إلى السيبر، وأنه قد قام بإبتلاع اللفافة داخل فمه، والتي عجلت بسبب الوفاة.

وأضاف خلال مرافعته – بحضور المتهمين داخل المحبس بزي الحبس الاحتياطي، وحضور أهاليهم، في غياب والدة الشهيد – أن صديق المتوفي” خالد سعيد” قد أكد أنه بالفعل قد حاول الهرب من أميني الشرطة، وأنه قد قال له عن طريق السمع “أعطيهم البانجو والموضوع حيخلص على كده”، مؤكداً أن المتوفي قد كان في حالة تلبس، وأن العنف المستخدم ضده له ما يبرره، وان المتوفي قام بمقاومتهما حال الضبط والإحضار.

وأشار إلى أن المتهمين قد قاموا بالخبط على وجهه من أجل استخراج اللفافة، وأنها قد كانت بحسن نية، لمنع ارتكاب جريمة ضده، وأن الشهود قد أكدوا أنه حالة اسيفائه داخل العقار المجاور، أكد شهود العيان أنه قد كان ما زال حياً داخل العقار، عندما تركه المتهمين، وأن زوجة حارس العقار نفت أن يكون المتوفي ترك ينزف الدماء، أو تم تهشيم أسنانه، كما تم الترويج له بعد القيام بتشريحه داخل مشرحة كوم الدكة.

وأكد أن المتوفي قد وجد مرسوم على صدره وشم على طريقة المسجلين خطر، وأنه لا يتم إزالته إلا بمياه النار.