نبيل فهمى: لا مجال للإرهاب فى مصر

أكد وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى أنه لمس خلال لقائه بالرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة موقفا ايجابيا تجاه مايحدث فى مصر وثقة كبيرة بقدرة مصر على استعادة دورها ومكانتها العربية والافريقية … جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية المصرى اليوم /الاثنين/ برفقه نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة فى ختام مباحثات بين الجانبين .

وأكد نبيل فهمى أن اللقاء مع بوتفليقة أن الرسالة التى سلمها للرئيس الجزائرى من نظيره المصرى المستشار عدلى منصور تتعلق بعدد من القضايا ذات الاهتمامت المشترك كما تضمنت شرحا لتطورات الاوضاع فى مصر مشيرا إلى تشابك الاهتمامات المصرية مع الاهتمامات الجزائرية وقيمة العلاقات الثنائية مع الجزائر مع الاخذ فى الاعتبار مكانة بوتفليقة على الساحة الدولية .

وقال إن المباحثات مع الرئيس الجزائرى تركزت كذلك على كيفية تطوير التعاون بين الجانبين وعما يمكن ان يقدمه كل طرف للاخر وسبل التعامل مع القضايا الاقليمية مثل سوريا وفلسطين والجامعة العربية .

وحول قرار اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية قال الوزير المصرى إن هذا القرار قرار مصرى وقد تم ابلاغ الدول العربية والمطلوب من الدول العربية والمجتمع الدولى احترام التعهدات والاتفاقيات المعقودة فى هذا الصدد مثلما تحترم مصر تعهداتها الدولية واحكام القانون الدولى ونطالب الاخرين بذلك .. مؤكدا ان مصر لن تتراجع عن قرارات اتخذت تنفيذا لقانون مصرى خاص وجاء بعد صبر طويل املا فى ان يعاد النظر فى مسلك بعض التيارات ورغم ان التعاون مطلوب ولكن لابد من احترام القانون فلا مجال للارهاب فى مصر .

وأكد انه مما لاشك فيه ان هناك تيارا اسلاميا سياسيا فى مصر ـ شأنها فى ذلك شأن دول كثيرة ـ ولكنه ليس محصورا فى الاخوان المسلمين وطالما ان هناك رؤى سياسية تسمى نفسها تيار اسلامى سياسى فنحن نحترم ذلك ولامانع من طرح رؤاها مادامت فى إطار القانون ومادامت تحترم القانون المصرى وتلتزم السلمية وذلك من اجل اقامة دول حضارية تعمل فى إطار ديمقراطى للمساعدة على استكمال المؤسسات الديمقراطية مشيرا إلى ان مصر تستكمل كل الخطوات والدستور هو اولى هذه الخطوات.

وقال إن الشعب المصرى قام بثورتين فى ثلاث سنوات وقد اثبت انه يريد ان يحدد مستقبله بنفسه وهو قادر على التحرك وان يحرر نفسه وإذا لم يكن كذلك فما كان هذا التغيير الان .. فالشعب المصرى هو الذى يقرر مستقبله والقوات المسلحة تحركت فى الثورتين استجابة لرغبة وارادة الشعب المصرى وليس الولايات المتحدة كما تردد انها هى التى اسقطت مبارك.