مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنوفية

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم عدة سيارات علي الطريق الصحراوي السريع القاهرة /الإسكندرية أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية .

وكان اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية تلقى إخطاراً من الحكمدار اللواء مجدي سابق عفيفي, نائب مدير الأمن بمصرع كل من طه عيد طه 27 عاماً وأحمد محمد عبد الرحمن 31 عاماً وإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم 40 عاماً ويسري محمد عبد اللطيف 35 عاما – وإصابة 19 أخرين بإصابات خطيرة وكسور في حادث تصادم عدة سيارات علي الطريق الصحراوي السريع القاهرة/الإسكندرية عند الكيلو 84 أمام مزراع دينا بالمدينة اتجاه الإسكندرية مما أدي إلي شلل في الحركة المرورية علي الطريق.

وانتقلت قوات الشرطة لمنطقة الحادث علي الفور وجاري إزالة مخلفات الحادث وفتح الطريق أمام السيارات وتم نقل الجثث والمصابين بواسطة 7 سيارات إسعاف لمستشفي السادات المركزي واليوم الواحد بوادي النطرون وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.