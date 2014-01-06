أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنوفية

Google+ Print
مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنوفية مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالمنوفية

صورة أرشيفية

 

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم عدة سيارات علي الطريق الصحراوي السريع القاهرة /الإسكندرية أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية .

وكان اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية تلقى إخطاراً من الحكمدار اللواء مجدي سابق عفيفي, نائب مدير الأمن بمصرع كل من طه عيد طه 27 عاماً وأحمد محمد عبد الرحمن 31 عاماً  وإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم 40 عاماً  ويسري محمد عبد اللطيف 35 عاما – وإصابة 19 أخرين بإصابات خطيرة وكسور في حادث تصادم عدة سيارات علي الطريق الصحراوي السريع القاهرة/الإسكندرية عند الكيلو 84 أمام مزراع دينا بالمدينة اتجاه الإسكندرية مما أدي إلي شلل في الحركة المرورية علي الطريق.

وانتقلت قوات الشرطة لمنطقة الحادث علي الفور وجاري إزالة مخلفات الحادث وفتح الطريق أمام السيارات وتم نقل الجثث والمصابين بواسطة  7 سيارات إسعاف لمستشفي السادات المركزي واليوم الواحد بوادي النطرون وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا