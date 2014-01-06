Smith وولي عهد دبي يمارسان هواية Skydiving

قضى الممثل والمنتج الأمريكي Will Smith عطلة ممتعة في نهاية الأسبوع، مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث مارسا رياضة Skydiving في دبي في أكبر نفق للرياح في العالم.

هذه الرياضة جمعت Smith وولي العهد يوم الأحد، على متن طائرة خاصة في سماء دبي، وما يؤكد ذلك هي الصورة التي نشرها Smith على حسابه الخاص على موقع "إنستغرام".

يذكر أن ولي العهد هو محترف في رياضة Skydiving كما إنه شاعر.

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