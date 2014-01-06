أوباما يهدي زوجته عطلة في هاواي

يبدو أنه حتى زوجات الرؤساء بحاجة إلى إجازة ليرحن أعصابهنّ من المسؤوليات العائلية، وقد حظيت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الفرصة؛ حيث أهداها زوجها في عيد ميلادها هدية تحلم بها الكثير الأمهات.. وخاصة أنها عطلة مفردة دون الأطفال.

وفي تصريح للبيت الأبيض، أوضح أنّ السيدة الأولى ميشيل أوباما ستبقى في هاواي، علمًا أنّ الأسرة أمضت عطلتها خلال الأسبوعين الماضيين هناك إلا أنّ الزوجة فضلت البقاء بدلًا من العودة مع زوجها وابنتيها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض:« كجزء من هدية عيد ميلادها من الرئيس ستبقى السيدة الأولى في هاواي لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء قبل عيد ميلادها الخمسين».