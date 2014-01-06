العليا للانتخابات: سنجري استفتاء يحترمه العالم.. ولم نتلق من "التضامن" ما يفيد قانونية جمعيات المراقبة

كتب : أحمد ربيع الإثنين 06-01-2014 13:31

قال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ألغت تصويت المصريين بالخارج عبر مكاتب البريد؛ حتى يتم الاستفتاء بشكل أفضل ولتلافي عيوب التصويت الجماعي الذي حدث خلال الاستفتاء الماضي، لافتا إلى أن اللجنة لديها إصرار على أن تنجز استفتاء يحترمه العالم.

وأضاف "مختار" خلال مؤتمر صحفي للجنة يعقد حاليا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن العليا للانتخابات لم تتلق حتى الآن من وزارة التضامن ما يفيد قانونية الجمعيات الأهلية التي وافقت لها اللجنة للإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي جمعية مخالفة للقانون سيتم استبعادها.