عشرات من العمال في السويس يحتجون للمطالبة بزيادة المرتبات

قام العشرات من عمال مصنع ” السويس للبولستر ” ، بالإحتجاج صباح اليوم امام المصنع بمنطقة ،عتاقة الصناعية ، للمطالبة بعودة 6 عمال تم إيقافهم من قبل الإدارة عن العمل بعد تقديم مذكرة يطالبون من خلالها بحقوق مالية للعمال .

قال العمال الموقوفون عن العمل فى تصريحات صحفية أن مطالبهم مشروعة وقانونية موضحا أنهم طالبوا من إدارة الشركة والتى يمتلكها رجل الأعمال أسامة نصار بزيادة المرتبات ، وتثبيت العمال ، وصرف أرباح سنوية لهم ، والعلاوات ، وعمل تأمين عليهم .

وأوضحوا أن المرتبات فى المصنع ضعيفة ، وأنهم تقدموا بمذكرة رسمية بذلك وفوجئوا بعد ذلك بيومان بقرار من ادارة المصنع بايقاف 6 عمال ونقلهم لأقسام مختلفة .