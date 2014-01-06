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افتتاح الدورة العاشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بمشاركة أكثر من 80 دار نشر

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افتتاح الدورة العاشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بمشاركة أكثر من 80 دار نشر افتتاح الدورة العاشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بمشاركة أكثر من 80 دار نشر

مكتبة الاسكندرية

يحتفل معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بالدورة العاشرة للمعرض الذي سيقام في الفترة من 27 مارس إلى 8 إبريل 2014 ، ويقام المعرض بساحة البلازا بمكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع اتحاد الناشرين المصريين .

وقد شارك في المعرض العام الماضي 80 دار نشر من والكويت والعراق والمغرب والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وماليزيا، وسيشهد هذا العام أنشطة خاصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمجموعات الثقافية الشبابية بالإسكندرية لتقديم أنشطتها عبر أنشطة المعرض، كما سيتم تقديم العديد من المطبوعات الجديدة من مكتبة الإسكندرية خاصة من مطبوعات ذاكرة مصر المعاصرة، ومركز دراسات الإسكندرية والبحر المتوسط .

وسيستضيف المعرض عدد من الروائيين المصريين والعرب لتقديم أعمالهم الأدبية الجديدة وتوقيعها للجمهور. هذا وستقوم اللجنة المنظمة للمعرض بتنظيم مسابقات يومية للجمهور، وإقامة أنشطة خاصة لأطفال المدارس .

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