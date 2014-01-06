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وزارة الخارجية تستنكر التصريحات الصادرة عن مسئولين إيرانيين بشأن مصر

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وزارة الخارجية تستنكر التصريحات الصادرة عن مسئولين إيرانيين بشأن مصر وزارة الخارجية تستنكر التصريحات الصادرة عن مسئولين إيرانيين بشأن مصر

وزارة الخارجية

أبدت وزارة الخارجية رفضها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن مسئولين إيرانيين تجاه ، واعتبرتها تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى المصرى.

وقال الدكتور بدر عبد العاطى ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ،  فى تعقيب على تصريحات القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبى أمانى تجاه مصر، والتصريح الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الأوضاع فى مصر، بتأكيد استهجان مصر لمثل هذه التصريحات باعتبارها تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا فى الشأن الداخلى للبلاد.

وشدد عبد العاطى ، على ان مصر لن تسمح مطلقا لأي دولة بالتدخل فى شئونها الداخلية، مؤكدا علي حق المصرية فى اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض للنظام العام فى اطار تطبيق القانون ، وأن الحكومة مسئولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصرى.

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