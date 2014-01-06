أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس 20 متهمًا من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر

Google+ Print
تجديد حبس 20 متهمًا من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر تجديد حبس 20 متهمًا من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر

 

اشتباكات جامعة الأزهر – صورة أرشيفية

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، اليوم الاثنين ، بتجديد حبس 20 متهمًا من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الارهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم في أحداث الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر بأواخر شهر ديسمبر الماضى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر، والبلطجة ، وإثارة الشغب ،والتظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ،وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، والتعدى على قوات الشرطة ، وإحراق سيارة تابعة للشرطة،والشروع في القتل وتعطيل المرور ومقاومة البسلطات والانضمام الى جماعة ارهابية تهدف الى تكدير السلم والامن العام .

وكانت اشتباكات وقعت بأواخر ديسمبر الماضى ، بين طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية ،وقوات الأمن والأهالي من ناحية أخرى، حيث قام طلاب الارهابية بإلقاء المولوتوف على سيارات وقوات الشرطة ، والاشتباك مع الأهالي  ، وتحطيم سيارات المارة والمواطنين، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 20 منهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا