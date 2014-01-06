تجديد حبس 20 متهمًا من طلاب الإخوان فى اشتباكات جامعة الأزهر

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، اليوم الاثنين ، بتجديد حبس 20 متهمًا من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الارهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم في أحداث الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر بأواخر شهر ديسمبر الماضى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر، والبلطجة ، وإثارة الشغب ،والتظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ،وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، والتعدى على قوات الشرطة ، وإحراق سيارة تابعة للشرطة،والشروع في القتل وتعطيل المرور ومقاومة البسلطات والانضمام الى جماعة ارهابية تهدف الى تكدير السلم والامن العام .

وكانت اشتباكات وقعت بأواخر ديسمبر الماضى ، بين طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية ،وقوات الأمن والأهالي من ناحية أخرى، حيث قام طلاب الارهابية بإلقاء المولوتوف على سيارات وقوات الشرطة ، والاشتباك مع الأهالي ، وتحطيم سيارات المارة والمواطنين، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 20 منهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.