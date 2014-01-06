أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حافظ سلامة : علي الدولة تنفيذ أحكام القضاء قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور

Google+ Print
حافظ سلامة : علي الدولة تنفيذ أحكام القضاء قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور حافظ سلامة : علي الدولة تنفيذ أحكام القضاء قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور

6 يناير 2014 | 2:06 مساءً

wekalet-anba2-ona.png
حافظ سلامة

حافظ سلامة

ناشد الشيخ حافظ سلامة ، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس،  المستشار عدلي منصور “رئيس الجمهورية المؤقت ” ، والدولة بأجهزاتها تنفيذ أحكام القضاء قبل دعوة المواطنين وحثهم على التصويت على الإستفتاء على الدستور الجديد .

وتابع سلامة عبر بيان له أن محمد سلماوى ، المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين ، قام بالرد على بيان اصدره منذ اسبوع .

وأكد ” سلامة ” فى هذا الأمر أن الدولة لا تحترم أحكام القضاء وتدعوا المواطنين لإحترام الدستور والتصويت عليه .

وتابع سلامة أن سلماوي فى رده أوضح أنه ليس هناك دولة تحترم الدستور من تلقاء نفسها ، وإنما هناك شعب يجبر الدولة على إحترام الدستور وشعب آخر لا يفعل ، موضحا سلامه أننا كشعب لابد له أن يرى أن القائمين على شئون بلاده مع علو مناصبهم يتعين عليهم تطبيق القانون وإحترام أحكام القضاء .

وتسأل الشيخ حافظ أين الدولة من تنفيذ الإحكام الصادرة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية  ؟، موضحًا أن هناك تقصير من الشعب الذى يطالب دولة بجميع أجهزتها وهى متهمة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة فى حقها وتلوم الشعب أنه هو المقصر.

عاجل 2014-01-06

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا