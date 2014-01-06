حافظ سلامة : علي الدولة تنفيذ أحكام القضاء قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور

ناشد الشيخ حافظ سلامة ، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، المستشار عدلي منصور “رئيس الجمهورية المؤقت ” ، والدولة بأجهزاتها تنفيذ أحكام القضاء قبل دعوة المواطنين وحثهم على التصويت على الإستفتاء على الدستور الجديد .

وتابع سلامة عبر بيان له أن محمد سلماوى ، المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين ، قام بالرد على بيان اصدره منذ اسبوع .

وأكد ” سلامة ” فى هذا الأمر أن الدولة لا تحترم أحكام القضاء وتدعوا المواطنين لإحترام الدستور والتصويت عليه .

وتابع سلامة أن سلماوي فى رده أوضح أنه ليس هناك دولة تحترم الدستور من تلقاء نفسها ، وإنما هناك شعب يجبر الدولة على إحترام الدستور وشعب آخر لا يفعل ، موضحا سلامه أننا كشعب لابد له أن يرى أن القائمين على شئون بلاده مع علو مناصبهم يتعين عليهم تطبيق القانون وإحترام أحكام القضاء .

وتسأل الشيخ حافظ أين الدولة من تنفيذ الإحكام الصادرة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية ؟، موضحًا أن هناك تقصير من الشعب الذى يطالب دولة بجميع أجهزتها وهى متهمة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة فى حقها وتلوم الشعب أنه هو المقصر.