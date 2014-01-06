جنينة : إجراءات استدعائي والتحقيق معي في قذف وزير العدل مخالفة لقانون المركزي للمحاسبات

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن اجراءات استدعائه لاستجوابه والتحقيق معه مخالفة لقانون الجهاز الذى نص على أن يسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء بما يعنى أن ماتتخذه النيابة العامة الآن فى شأن البلاغ المشار اليه من اجراءات تأتى مخافة للقانون.

> وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أرسلت استدعاء للمستشار جنينة لاستجوابه فى التهمة المنسوبة اليه بسب وقذف المستشار وزير العدل فى موضوع المكآفات التى حصل عليها الوزير من الجهاز القومى للاتصالات.