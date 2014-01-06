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الجزيرة يفاوض البرازيلي دي سيلفا واليوناني سامراس

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الجزيرة يفاوض البرازيلي دي سيلفا واليوناني سامراس الجزيرة يفاوض البرازيلي دي سيلفا واليوناني سامراس

يجري مسؤولو نادي الجزيرة مفاوضات مكثفة مع لاعب الوسط البرازيلي جوزيل دي سيلفا والمهاجم اليوناني سامراس للإنضمام إلى الفريق في يناير الجاري.

ويسعى الفريق لضم دي سيلفا بديلا عن الباراجوياني لويس فالديز الذي تقرر الإستغناء عنه لعدم إقتناع المدير الفني الإيطالي والتر زينجا بوجوده ضمن صفوف الفريق في ظل المستوى المتدني الذي يقدمه.

وقال مصدر داخل نادي الجزيرة لـ"الإمارات اليوم" "من المنتظر أن يصل اللاعب البرازيلي جوزيل دي سيلفا إلى العاصمة أبوظبي خلال يومين لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيعه للفريق، كما تفاوض شركة الكرة مهاجم اليوناني ونادي رينجرز الأسكتلندي سامراس، ومن المتوقع أن تحسم الصفقتان خلال الأسبوع الجاري.

وتبحث متطلبات الفريق خلال المرحلة المقبلة والتقرير الفني الخاص الذي رفعه والتر زينجا عن إحتياجات دعم الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية والإستغناء عن بعض اللاعبين وقد يكون البرازيلي ريكاردو أوليفيرا أحدهم.

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فيديو اليوم السابع

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