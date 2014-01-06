"البترول" تحقق أعلى معدلات توصيل للغاز الطبيعى للمنازل الشهر الماضى

حققت معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية خلال شهر ديسمبر الماضى أعلى معدل توصيل على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث بلغ حوالى 80 ألف وحدة سكنية، بسبب توافر التمويل المالى اللازم لعمليات توصيل الغاز للمنازل.

وقال المهندس طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) فى بيان له اليوم، إن زيادة معدلات التوصيل لهذا المستوى يرجع إلى توفير التمويل اللازم لخطة وزارة البترول التى تستهدف توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه تتحملها الدولة بخلاف حوالى 1500 جنيه يتحملها العميل للوحدة السكنية نقداً أو بالتقسيط.

وأشار رئيس إيجاس إلى أن معدلات التوصيل تمت من خلال 12 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز الطبيعى تحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتم توصيل الغاز إلى مناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وقنا والأقصر وأسوان والبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط والسويس ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والفيوم.

وأكد عبد الرحيم أن قطاع البترول يستهدف خلال الفترات القادمة زيادة معدلات التوصيل والأداء والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الشركات المنفذة، والعمل على تكثيف فرق العمل بمختلف المناطق ويأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة البترول لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، بما يسهم فى تخفيض أعباء الدعم الموجه إلى البوتاجاز فى الموازنة العامة للدولة.

وقال عبد الرحيم، إن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى يبلغ حوالى 8,5 مليون وحدة سكنية.

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