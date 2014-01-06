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مشادة كلامية بين عضو بـ"تمرد"واقتصادى بمؤتمر الدستور بمركز المعلومات

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مشادة كلامية بين عضو بـ"تمرد"واقتصادى بمؤتمر الدستور بمركز المعلومات مشادة كلامية بين عضو بـ"تمرد"واقتصادى بمؤتمر الدستور بمركز المعلومات

وقعت مشادة كلامية بين كل من محمد نبوى عضو حركة تمرد والخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، خلال الندوة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم، لمناقشة مواد الدستور الاقتصادية.

وقال محمد نبوى، إن الدستور الجديد يعبر عن الشارع المصرى، وليس ما يطلبه المستمعون، ومن ينتقد عليه النزول إلى الشارع وأن يثبت نفسه.

وهو الأمر الذى أثار حفيظة الخبر الاقتصادى رشاد عبده الذى انتقد بعض مواد الدستور خلال مداخلته فى الندوة، وقام بالرد على نبوى "ليس من حقك تحديد من ينتقد أو لا ينتقد. وأنه لا يقبل المزايدة من أى شخص، مما تطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهما، وتدخل الحاضرون، وعلى رأسهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، فى تهدئة الأمور، وإعادة الهدوء إلى قاعة المؤتمر.

وأضاف رشاد عبده أن الشعب المصرى لن يقبل أحد يقوم بالتنظير عليه بعد 30 يونيه، ومن يريد التنظير على الشعب ينزل إلى الشارع، ويرينا شعبيته وحجمه الحقيقى.

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