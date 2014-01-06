مقتل شرطي ليبي وإصابة آخر إثر انفجار بإحدى المحاكم في بنغازي

قالت مصادر أمنية وطبية، الإثنين، إن ضابطًا في جهاز الشرطة القضائية الليبية قتل، وأصيب آخر بجروح بالغة جراء استهداف مبنى محكمة جنوب مدينة بنغازي، من قبل مجهولين بعبوة ناسفة.

وقال مصدر أمني مسؤول في غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، إن «مجهولين استهدفوا، فجر الإثنين، بوابة الحراسة في مقر محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الواقعة في منطقة الماجوري، وسط المدينة بعبوة ناسفة».

وأضاف أن «ضابطًا برتبة ملازم أول قتل خلال الانفجار، بينما أصيب فرد آخر من أفراد الحراسة بجروح بالغة، أدخل على إثرها للعناية الفائقة».

وتشهد بنغازي أعمال عنف منذ فترة، حيث قتل مواطن ليبي، الأحد، كان يعمل في القوات الخاصة والصاعقة في مدينة بنغازي، و انتقل للعمل في ميناء بنغازي البحري بعد تركه للجيش.

وقال مصدر أمني إن مجهولين مسلحين اغتالوا المواطن معتصم المبروك الزلاوى، الأحد، بالرصاص أمام بيته في منطقة الصابري وسط مدينة بنغازي.

ومن جهة أخرى، اختطف مجهولون، مساء الأحد، طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو نجل رئيس تحرير صحيفة الكلمة الليبية، محمد المزوغي.

ولم يتوقف مسلسل الخطف والاغتيالات في مدينة بنغازي، إذ تعجز السلطات عن فرض الأمن والحماية للمواطنين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخصًا معظمهم من السياسيين والعسكريين ورجال الشرطة والشخصيات العامة بشكل ممنهج، على أيدي مجهولين لم تتمكن السلطات من التعرف إليهم حتى اللحظة.